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Александр Хоменко перешёл из ЦСКА в МБА

Александр Хоменко перешёл из ЦСКА в МБА
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Защитник Александр Хоменко покинул московский ЦСКА. От этом армейцы сообщили на своём официальном сайте.

Хоменко переходит в МБА. Баскетболист воспользовался опцией, которая позволяла расторгнуть контракт с ЦСКА, несмотря на то что он действовал до 2023 года.

Александр Хоменко начал карьеру за основную команду ЦСКА в 2018 году, хотя числился ещё в ЦСКА-2. Защитник дважды становился победителем Единой лиги ВТБ (сезон-2018/2019 и сезон-2020/2021). Всего Хоменко провёл 86 матчей за ЦСКА, 22 из которых в Евролиге.

В минувшем сезоне Хоменко принял участие в 25 матчах Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем три очка за игру и совершал 0,9 подбора.

ЦСКА по итогам прошедшего сезона дошёл до финала Единой лиги ВТБ, где уступил «Зениту» — 3-4. При этом армейцы вели по ходу серии со счётом 3-1.

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