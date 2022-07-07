Бриттни Грайнер признала свою вину в контрабанде наркотиков
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Состоялось судебное заседание по делу Бриттни Грайнер, в феврале арестованной за попытку провезти наркотические вещества в багаже через государственную границу РФ.
Американская баскетболистка в Химкинском суде полностью признала свою вину в контрабанде наркотических веществ. В частности, у Грайнер была обнаружена жидкость для вейпа, в которой содержалось гашишное масло.
Также Бриттни Грайнер заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу. Спортсменка отметила, что из-за поспешных сборов она не заметила, что взяла с собой жидкость.
Ранее баскетболистка обращалась за помощью к президенту США Джо Байдену, который, в свою очередь, заверил Грайнер и её супругу, что «использует все возможности, чтобы вернуть Бриттни домой».
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