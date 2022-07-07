Инсайдер: «Бруклин» не в восторге от предложений, полученных по Дюранту

Инсайдер Брайан Уиндхорст высказался о ситуации вокруг возможного обмена Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс».



«Насколько я понимаю, «Бруклин» не в восторге от предложений, полученных по Дюранту в данный момент. Думаю, они пересматривают своё положение. Причина вот в чём. Дюрант предпочёл бы переход в «Финикс», но предложение «Санз» в данный момент не так интересно «Бруклину». «Нетс» нужны другие активы. Вот почему Войнаровски и другие инсайдеры говорят о необходимости третьей команды в сделке», — приводит слова Уиндхорста HoopsHype.



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.



Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.