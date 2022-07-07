Адвокат: надеемся на снисхождение суда с учётом личности Бриттни Грайнер

Мария Благоволина, адвокат Бриттни Грайнер, рассказала о решении спортсменки признать вину в деле о контрабанде наркотиков.



«Признание вины — не специальный план защиты. Бриттни долго обдумывала это решение, взвешивала все за и против, советовалась с нами и в итоге сказала, что готова признать свою вину. Судебный процесс продолжается.



Теперь в дело вступает защита. В следующих заседаниях будут допрошены уже наши свидетели. Баскетболистка полностью признала вину.



Мы надеемся на снисхождение суда. С учётом всех обстоятельств дела, с учётом личности Бриттни. Никто не будет спорить, что это великая спортсменка. Признание вины должно быть, безусловно, принято во внимание. Так что ждём наиболее мягкого возможного приговора.



Разрешение на звонок семье получено, но пока технически не получается это организовать. Надеемся, что в ближайшее время решим все логистические проблемы», — приводит слова Благоволиной «Спорт-экспресс».



Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества, — она обвиняется в контрабанде гашишного масла. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе американской сборной. В финале Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение – она набрала 30 очков.



Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века. Последним клубом Грайнер был екатеринбургский УГМК.