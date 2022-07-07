Игрок «Пеликанс» арестован за вождение в нетрезвом виде
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Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Девонте Грэм был арестован 7 июля, сообщает Yahoo Sports. Грэму были предъявлены обвинения в вождении автомобиля в нетрезвом виде.
Грэм был арестован в городе Роли (Северная Каролина, США). Дорожный патруль арестовал 27-летнего спортсмена в 3 часа ночи по местному времени.
Прошедший сезон стал для Грэма четвёртым в Национальной баскетбольной ассоциации. «Нью-Орлеан» приобрёл игрока в минувшее межсезонье у «Шарлотт Хорнетс» по сделке «сайн-энд трейд». Именно в составе «Хорнетс» Грэм начал карьеру в НБА и провёл там три сезона.
В составе «Пеликанс» Грэм провёл 73 встречи в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022, набирая в среднем 11,6 очка и совершая 2,3 подбора.
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