Войнаровски: «Бруклин» постоянно контактирует с менеджером Дюранта по поводу обмена

Инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что «Бруклин Нетс» совместно с менеджером Кевина Дюранта работают над поиском вариантов обмена игрока.



«Конечно, «Бруклин» сейчас ведёт работу по Кевину Дюранту по нескольким направлениям. Обмен игрока такого уровня не происходит быстро. Шон Маркс постоянно контактирует с менеджером Дюранта Ричем Клейманом. У них хорошие рабочие отношения», — цитирует Войнаровски Real GM.



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.



Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.