Меган Рапино поддержала задержанную в России Бриттни Грайнер

Футболистка «ОЛ Рейн» и сборной США Меган Рапино на церемонии награждения Президентской медалью свободы в Белом доме отдала дань уважения баскетболистке Бриттни Грайнер, находящейся в российской тюрьме. Рапино предстала на церемонии в пиджаке, на лацкане которого были вышиты инициалы Бриттни Грайнер — БГ — и цветок. В своих социальных сетях Рапино выложила фотографию лацкана, подписав её: «БГ, мы тебя любим».
Фото: Из личного архива Меган Рапино
Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества, — она обвиняется в контрабанде гашишного масла. На втором заседании, состоявшемся 7 июля, спортсменка признала себя виновной.
Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе американской сборной. В финале Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение – она набрала 30 очков.
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