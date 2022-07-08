«Лейкерс» объявили о подписании пяти игроков

«Лос-Анджелес Лейкерс» подписал контракты с пятерыми новобранцами. Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.
В межсезонье команду пополнили форварды Трой Браун, Лонни Уокер и Хуан Тоскано-Андерсон и два центровых — Дэмиан Джонс и Томас Брайант.
Хуан Тоскано-Андерсон последние три года выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», а в минувшем сезоне стал чемпионом НБА.
Трой Браун предыдущий сезон провёл в «Чикаго Буллс», где набирал в среднем за игру 4,1 очка и совершал 2,4 подбора.
Дэмиан Джонс перешёл в «Лейкерс» из «Сакраменто». Прошлый сезон форвард завершил с показателями 8,1 очка и 4,4 подбора при 18 минутах на площадке в среднем.
Лонни Уокер последние четыре сезона играл в «Сан-Антонио Спёрс». Его статистика в прошедшем сезоне — 12,1 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.
Томас Брайант вернулся в строй зимой 2022-го, пропустив год из-за разрыва крестообразной связки. Центровой провёл 27 матчей в составе «Вашингтона», в которых набирал 7,4 очка и совершал 4 подбора.
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