В США считают, что им не удастся вернуть Бриттни Грайнер в ближайшее время
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В администрации США полагают, что история с возвращением двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер в страну затянется, сообщает американское издание Politico с ссылкой на свои источники.
В США хотели бы вернуть баскетболистку, но предполагают, что Грайнер проведёт в российской тюрьме, как минимум, несколько месяцев. При этом обмен на Виктора Бута считается слишком высокой ценой.
Напомним, в феврале 2022 года Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. В багаже у неё была обнаружена жидкость для вейпа, которая содержала гашишное масло. Баскетболистка обвиняется в контрабанде наркотиков и их незаконной перевозке.
7 июля Грайнер признала свою вину. 14 июля состоится очередной заседание суда.
Новость по темеБриттни Грайнер признала свою вину в контрабанде наркотиков
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