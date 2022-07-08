Эндрю Уиггинс рассказал о том, как ему удалось прибавить по ходу плей-офф

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс рассказал о своём прогрессе по ходу плей-офф минувшего сезона.



«Нужно просто найти и понять разные способы, как получить мяч. Особенно ярко это проявилось в серии с «Мемфисом». У нас вышла маленькая пятёрка, и у меня была одна чёткая задача — подборы. И вот я начал за них цепляться, стараться — и понял, что это не так сложно. Потом я продолжал играть в похожей манере. Это приносило нам пользу, мы получали больше владения мячом. Теперь у меня не будет меньше четырёх подборов за игру», — цитирует Уиггинса Fadeaway World.



В регулярном чемпионате Уиггинс совершал 4,5 подбора в среднем за игру. В плей-офф этот показатель составлял 7,5.



«Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА.

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