Эксперт ESPN: Леброна не волнуют драфт-пики, ему нужен Кайри
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Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию с возможным обменом между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс».
Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг может стать игроком «Лейкерс», но главным препятствием для сделки являются драфт-пики, с которым не хочет расставаться «Лос-Анджелес».
«Леброна абсолютно не волнует судьба пиков первого раунда «Лейкерс» в 2029 году. И в принципе его никогда не интересовали драфт-пики. Джеймс хочет побеждать здесь и сейчас. Для этого ему нужен Кайри, потому что он может дать ему шанс на победу», — цитирует Уиндхорста Lakers Daily.
В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» не смог пробиться в плей-офф, заняв лишь 11-е место в Западной конференции.
Новость по теме«Лейкерс» не хотят включать драфт-пики в сделку по Кайри Ирвингу
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