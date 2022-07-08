Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт ESPN: Леброна не волнуют драфт-пики, ему нужен Кайри

Эксперт ESPN: Леброна не волнуют драфт-пики, ему нужен Кайри
Комментарии

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию с возможным обменом между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс».

Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг может стать игроком «Лейкерс», но главным препятствием для сделки являются драфт-пики, с которым не хочет расставаться «Лос-Анджелес».

«Леброна абсолютно не волнует судьба пиков первого раунда «Лейкерс» в 2029 году. И в принципе его никогда не интересовали драфт-пики. Джеймс хочет побеждать здесь и сейчас. Для этого ему нужен Кайри, потому что он может дать ему шанс на победу», — цитирует Уиндхорста Lakers Daily.

В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» не смог пробиться в плей-офф, заняв лишь 11-е место в Западной конференции.

Новость по теме
«Лейкерс» не хотят включать драфт-пики в сделку по Кайри Ирвингу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022