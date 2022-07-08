Эксперт ESPN: Леброна не волнуют драфт-пики, ему нужен Кайри

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию с возможным обменом между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс».



Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг может стать игроком «Лейкерс», но главным препятствием для сделки являются драфт-пики, с которым не хочет расставаться «Лос-Анджелес».



«Леброна абсолютно не волнует судьба пиков первого раунда «Лейкерс» в 2029 году. И в принципе его никогда не интересовали драфт-пики. Джеймс хочет побеждать здесь и сейчас. Для этого ему нужен Кайри, потому что он может дать ему шанс на победу», — цитирует Уиндхорста Lakers Daily.



В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» не смог пробиться в плей-офф, заняв лишь 11-е место в Западной конференции.

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