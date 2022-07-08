«Хорнетс» не отменяют предложение Бриджесу, арестованному за домашнее насилие

Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер уверяет, что «Шарлотт Хорнетс» не будет отменять квалификационное предложение форварду Майлзу Бриджесу, который ранее был арестован за домашнее насилие.



Сообщалось, что «Хорнетс» могут отменить предложение в связи с судебными разбирательствами. В таком случае Бриджес может стать неограниченно свободным агентом.



«Единственное, что я могу сказать точно, — «Хорнетс» не будут отзывать квалификационное предложение. Все люди из лиги, с кем я говорил, тоже не ждут отмены предложения для Бриджеса», — сообщил Фишер.



Бриджес был обвинён в домашнем насилии и арестован в Лос-Анджелесе. Игрок избил свою жену. Позднее Майлз был освобождён под залог в $ 130 тыс.



Судебное заседание состоится 20 июля.

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