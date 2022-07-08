«Хорнетс» не отменяют предложение Бриджесу, арестованному за домашнее насилие
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Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер уверяет, что «Шарлотт Хорнетс» не будет отменять квалификационное предложение форварду Майлзу Бриджесу, который ранее был арестован за домашнее насилие.
Сообщалось, что «Хорнетс» могут отменить предложение в связи с судебными разбирательствами. В таком случае Бриджес может стать неограниченно свободным агентом.
«Единственное, что я могу сказать точно, — «Хорнетс» не будут отзывать квалификационное предложение. Все люди из лиги, с кем я говорил, тоже не ждут отмены предложения для Бриджеса», — сообщил Фишер.
Бриджес был обвинён в домашнем насилии и арестован в Лос-Анджелесе. Игрок избил свою жену. Позднее Майлз был освобождён под залог в $ 130 тыс.
Судебное заседание состоится 20 июля.
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