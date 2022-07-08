«Фенербахче» ведёт переговоры с экс-игроком ЦСКА Лундбергом

Турецкий «Фенербахче» ведёт переговоры с бывшим защитником ЦСКА Габриэлем Лундбергом, сообщает инсайдер Эмилиано Карчи. Помимо «Фенербахче», в подписании контракта с Лундбергом заинтересованы «Монако» и «Панатинаикос».



Минувший сезон 27-летний датчанин начинал в составе ЦСКА. В 15 матчах Евролиги средние показатели Лундберга составили 11,3 очка (44% трёхочковых), 2,5 подбора и 2,2 передачи.



В марте этого года лидер сборной Дании присоединился к «Финикс Санз», но провёл за команду из Аризоны всего четыре матча. В НБА защитник набирал в среднем 3,3 очка, отдавал 2,8 передачи и совершал 1,8 подбора за 11,1 минуты игрового времени.



В сезоне-2020/2021 Лундберг выступал в Единой лиге ВТБ в составе «Зелёна-Гуры» и был признан лучшим дебютантом чемпионата, а также дважды удостаивался награды MVP месяца.