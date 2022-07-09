Лиллард продлил контракт с «Портлендом»
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард продлил контракт с клубом, сообщает инсайдер Бобби Маркс. Новый контракт Лилларда рассчитан ещё на два года, по нему он заработает $ 122 млн.
Ранее сообщалось, что «Портленд» готов продлить контракт с Лиллардом до 2027 года, при том что у 31-летнего игрока действующее соглашение до 2025 года на сумму $ 136,9 млн. В «Блэйзерс» готовы предложить контракт до 2027 года. Как и ожидалось, за дополнительные два года Лиллард получит более $ 100 млн.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 29 встречах, в которых в среднем набирал 24,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
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