Игрок «Лос-Анджелес Спаркс»: Грайнер — американский герой. Мы должны вернуть её домой

Игрок «Лос-Анджелес Спаркс» Ннека Огвумике призвала освободить двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер, которая задержана в России.

«Грайнер — американский герой. Она наша, и мы должны вернуть её домой», — приводит слова Огвумике AP News.

Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества. Её обвиняет в контрабанде гашишного масла.

7 июля Грайнер признала свою вину. Она заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу. 14 июля пройдёт очередное заседание суда по её делу.

Ранее Грайнер обращалась за помощью к президенту США Джо Байдену, который заверил баскетболистку и её супругу, что «использует все возможности, чтобы вернуть Бриттни домой».