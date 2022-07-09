Томас Брайант поделился эмоциями от возвращения в «Лейкерс»

Центровой Томас Брайант высказался о подписании контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс». 24-летний баскетболист уже выступал за команду в сезоне-2017/18, после чего на протяжении четырёх сезонов играл в составе «Вашингтон Уизардс».
«Я вернулся в Лос-Анджелес, потому что у представителей клуба и тренера было соответствующее желание. Внимание к деталям, наши беседы с персоналом и игроками – всё это стало весомым аргументом в пользу подписания контракта. Не буду врать, мне сложно поверить, что я вновь в «Лейкерс». Это своего рода дежавю – снова быть в этих залах, всё как пять лет назад. У меня до сих пор такое же чувство. Мой уход в 2018-м стал препятствием, которое пришлось преодолеть, но добавил психологической стойкости, сделал сильнее. Честно говоря, я даже не мог представить, что дверь в «Лейкерс» снова для меня откроется. Теперь я хочу двигаться вперёд в своей карьере», – приводит слова Брайанта Lakers Nation.
В сезоне-2017/18 Брайант провёл 15 игр за «Лейкерс» в ходе регулярного сезона, но в итоге клуб отчислил его. Дальше Томас провёл четыре сезона в «Вашингтоне», отыграв в общей сложности 155 матчей. В начале 2021 года он получил разрыв крестообразной связки и пропустил год, после чего вернулся и в 27 матчах за «Уизардс» набирал в среднем 7,4 очка и совершал 4 подбора.
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