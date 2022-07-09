«Нью-Йорк» отчислил 37-летнего Гибсона. Он подпишет контракт с «Вашингтоном»

Центровой Тадж Гибсон отчислен из «Нью-Йорк Никс», о чём клуб официально сообщил в своём «Твиттере».



В минувшем сезоне 37-летний баскетболист ростом 206 см принял участие в 52 играх «Нью-Йорка», выйдя четыре раза в старте, а в среднем набирал 4,4 очка, делал 4,4 подбора и 0,8 блокшотов. У ветерана НБА Гибсона был негарантированный контракт на сезон-2022/23 на 5,2 млн долларов, но после прощания с «Никс» он вынужден искать новый клуб.



The Athletic сообщает, что Гибсон в ближайшее время, вероятнее всего, подпишет контракт с «Вашингтон Уизардс». Об этом может быть официально объявлено уже 10 июля, когда Тадж покинет рынок отказов.



В 82 матчах прошлого сезона «Вашингтон Уизардс» одержал 35 побед. В Восточной конференции команда финишировала на 12-м месте.

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