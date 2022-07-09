Брэдли Бил уверен, что может завоевать чемпионский титул с «Уизардс»

Звёздный защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил уверен, что его команда способна завоевать чемпионский титул в ближайшие сезоны.
В это межсезонье Бил подписал с «Вашингтоном» новый контракт на пять лет, согласно которому он получит $ 251 млн. Также Брэдли является единственным игроком НБА с запретом на обмен.
«Победа в чемпионате с этой командой стала бы настоящим исполнением мечты. Я думаю, что это чемпионство будет куда более значимым, чем если бы я перешёл в другую команду, где объединился с другими звёздными игроками и играл бы в пятёрке с ребятами, которые участвуют в Матче всех звёзд. Твёрдо верю, что могу выиграть титул с «Вашингтоном», — цитирует Била Bleacher Report.
В минувшем сезоне «Вашингтон Уизардс» не прошёл в плей-офф, заняв 12-е место в Восточной конференции.
- 9 июля 2022
-
10:28
-
04:36
-
04:14
-
03:53
-
00:54
- 8 июля 2022
-
23:51
-
22:40
-
21:56
-
20:47
-
19:58
-
18:49
-
17:57
-
16:57
-
16:51
-
15:56
-
13:57
-
13:28
-
11:57
-
11:10
-
10:14
-
10:06
-
09:25
-
00:54
-
00:02
- 7 июля 2022
-
23:40
-
22:54
-
21:53
-
20:52
-
19:53
-
18:57
-
17:50
-
16:48
-
15:03
-
14:47
-
14:10