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Брэдли Бил уверен, что может завоевать чемпионский титул с «Уизардс»

Брэдли Бил уверен, что может завоевать чемпионский титул с «Уизардс»
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Звёздный защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил уверен, что его команда способна завоевать чемпионский титул в ближайшие сезоны.

В это межсезонье Бил подписал с «Вашингтоном» новый контракт на пять лет, согласно которому он получит $ 251 млн. Также Брэдли является единственным игроком НБА с запретом на обмен.

«Победа в чемпионате с этой командой стала бы настоящим исполнением мечты. Я думаю, что это чемпионство будет куда более значимым, чем если бы я перешёл в другую команду, где объединился с другими звёздными игроками и играл бы в пятёрке с ребятами, которые участвуют в Матче всех звёзд. Твёрдо верю, что могу выиграть титул с «Вашингтоном», — цитирует Била Bleacher Report.

В минувшем сезоне «Вашингтон Уизардс» не прошёл в плей-офф, заняв 12-е место в Восточной конференции.

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