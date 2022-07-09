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У Леброна разногласия с руководством «Лейкерс» по поводу Кайри Ирвинга

У Леброна разногласия с руководством «Лейкерс» по поводу Кайри Ирвинга
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Инсайдер The Athletic Джован Буха рассказал, что у главной звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса возникли разногласия с руководством клуба по поводу приобретения Кайри Ирвинга.

«В «Лейкерс» возникли небольшие разногласия. Леброн Джеймс хочет, чтобы клуб подписал Кайри Ирвинга, но в руководстве клуба рассматривают возможность выменять у «Индианы» Майлза Тёрнера и Бадди Хилда», — приводит слова Бухи Lakers Daily.

Также сообщается, что в обоих случаях «Лейкерс» будут предлагать на обмен Расселла Уэстбрука, чтобы уравнять контракты. Уэстбрук зарабатывает в год свыше $ 47 млн.

Напомним, обмен на Кайри Ирвинга между «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» затрудняется тем, что «озёрники» не хотят включать в сделку драфт-пики. Сам Ирвинг в конце июня воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Нетс» на сезон.

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