«Парма» объявила о переходе нового форварда

«Парма» подписала контракт с форвардом Данилой Походяевым. Об этом сообщается на официальном сайте пермского баскетбольного клуба.
Соглашение с 21-летним баскетболистом подписано на три года.
Походяев начал заниматься баскетболом в барнаульской ДЮСШ «Победа», с 2014 по 2017 год занимался в СШОР «АлтайБаскет». Позднее Данила перешёл в ЦСКА и выступал за молодёжные команды армейцев.
Походяев дважды становился чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ. Минувший сезон молодой форвард провёл в баскетбольном клубе «Темп-СУМЗ-УГМК», который выступает в Суперлиге-1. Данила Походяев принял участие в 38 матчах, в которых набирал в среднем 7,6 очка и совершал 5,2 подбора. Игрок проводил в среднем 20 минут на площадке.
«Парма» в минувшем сезоне вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ, но проиграла в 1/4 финала «Локомотиву-Кубань» со счётом 0-3.
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