Юдонис Хаслем останется в «Майами» на 20-й сезон

Форвард «Майами Хит» Юдонис Хаслем в ближайшее время должен принять предложение клуба о продлении действующего контракта ещё на один сезон.



42-летний баскетболист хочет провести свой 20-й сезон в НБА и считает это важным для своего наследия, сообщает инсайдер Айра Виндерман. Руководство «Майами» собрало специальную делегацию из работников клуба, чтобы провести с Хаслемом встречу по поводу нового соглашения.



В 2002 году Юдонис Хаслем не был выбран на драфте НБА, но спустя год подписал контракт с «Майами». В активе форварда уже 19 сезонов подряд в составе «Хит».



В минувшем сезоне Хаслем принял участие только в 13 матчах, в которых набирал в среднем 2,5 очка и совершал 1,9 подбора. «Майами Хит» дошёл до финала конференции, где уступил «Бостон Селтикс» со счётом 3-4.

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