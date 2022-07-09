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Марк Тихоненко перешёл из «Астаны» в МБА

Марк Тихоненко перешёл из «Астаны» в МБА
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МБА сообщил о подписании контракта с форвардом Марком Тихоненко. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Тихоненко начал заниматься баскетболом в Москве, но при этом профессиональная карьера форварда началась в испанской «Уникахе», где Марк сначала отыграл сезон за юношескую команду, а позже стал игроком основы. С 2016 по 2021 год Тихоненко играл в США. В 2018 году Марк завоевал чемпионский титул турнира College Basketball Invitational, выступая за команду университета Северного Техаса.

Минувший сезон Марк Тихоненко провёл в «Астане». В активе форварда 17 матчей в Единой лиге ВТБ, семь из которых он начинал в стартовом составе. Марк набирал 7,8 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 0,6 передачи.

Также в феврале этого года Тихоненко впервые получил вызов в сборную России и попал в заявку.

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