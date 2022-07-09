Зайон Уильямсон: хочу выиграть титул с «Пеликанс»

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон поделился мыслями о своём будущем.



«Я хочу доказать, что являюсь победителем, вот и всё. Я хотел бы выиграть чемпионат с этим тренером и этой командой. Конечная цель — выиграть титул. Мы все стремимся к этому. Как сказал Дэвид Гриффин, мы голодны. Вы видели, что сделала команда в прошлом сезоне, я просто рад стать частью этого», — приводит слова Уильямсона пресс-служба команды в соцсетях.



Напомним, ранее Уильямсон согласился на подписание максимального продления контракта с командой.



За следующие пять лет Уильямсон заработает $ 193 млн гарантированно, эта сумма может быть увеличена ещё на $ 38 млн, если форвард попадёт в одну из символических пятёрок в следующем сезоне.



Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА и пропустил сезон. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 27,0 очка, делал 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».



В декабре прошлого года Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс», чем привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).

Новость по теме Зайон Уильямсон согласился на максимальное продление контракта с «Пеликанс»