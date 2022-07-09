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Лука Дончич: я прыгаю так же, как Зайон

Лука Дончич: я прыгаю так же, как Зайон
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич пошутил над разыгрывающим «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоном Уильямсоном. Репортёры спросили у Луки, что бы он хотел позаимствовать в игре Уильямсона.

«Я прыгаю так же, как он, поэтому я бы точно не выбрал прыжок», — ответил Дончич во время интервью на стритбольном турнире Quai 54 в Париже.

Напомним, ранее Уильямсон согласился на подписание максимального продления контракта с командой.

За следующие пять лет Уильямсон заработает $ 193 млн гарантированно, эта сумма может быть увеличена ещё на $ 38 млн, если форвард попадёт в одну из символических пятёрок в следующем сезоне.

Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА и пропустил сезон. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 27,0 очка, делал 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».

В декабре прошлого года Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс», чем привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).

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