Гомельский оценил переход Драгича в «Чикаго»

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил переход разыгрывающего Горана Драгича в «Чикаго Буллз».
«Драгич обладает хорошо поставленным дальним броском, отличной скоростной техникой. Его присутствие в «Чикаго» создаёт качественную глубину на позиции первого номера. Кроме того, с Драгичем можно отрабатывать какую-нибудь суперагрессивную форму защиты. Скажем, личный прессинг с ловушками на пересечениях боковых и центральной линий поля», — написал Гомельский на своём сайте.
В минувшем сезоне 36-летний словенец выступал за «Бруклин», набирая в среднем 7,3 очка, 4,8 передачи и 3,2 подбора за игру. Защитник перешёл в клуб в феврале и провёл за «Нетс» всего 16 игр.
За плечами Драгича 15 сезонов и 948 матчей в НБА в составе «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Торонто Рэпторз» и «Бруклин Нетс». В 2014 году словенец был признан самым прогрессирующим игроком НБА.
- 10 июля 2022
-
00:56
- 9 июля 2022
-
23:56
-
22:53
-
22:01
-
21:00
-
19:02
-
17:20
-
16:41
-
15:32
-
14:26
-
13:04
-
12:20
-
11:27
-
10:28
-
09:28
-
04:36
-
04:14
-
03:53
-
00:54
- 8 июля 2022
-
23:51
-
22:40
-
21:56
-
20:47
-
19:58
-
18:49
-
17:57
-
16:57
-
16:51
-
15:56
-
13:57
-
13:28
-
11:57
-
11:10
-
10:14
-
10:06