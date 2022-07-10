Гомельский оценил переход Драгича в «Чикаго»

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил переход разыгрывающего Горана Драгича в «Чикаго Буллз».



«Драгич обладает хорошо поставленным дальним броском, отличной скоростной техникой. Его присутствие в «Чикаго» создаёт качественную глубину на позиции первого номера. Кроме того, с Драгичем можно отрабатывать какую-нибудь суперагрессивную форму защиты. Скажем, личный прессинг с ловушками на пересечениях боковых и центральной линий поля», — написал Гомельский на своём сайте.



В минувшем сезоне 36-летний словенец выступал за «Бруклин», набирая в среднем 7,3 очка, 4,8 передачи и 3,2 подбора за игру. Защитник перешёл в клуб в феврале и провёл за «Нетс» всего 16 игр.



За плечами Драгича 15 сезонов и 948 матчей в НБА в составе «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Торонто Рэпторз» и «Бруклин Нетс». В 2014 году словенец был признан самым прогрессирующим игроком НБА.

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