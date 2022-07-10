Названы подробности переговоров Джеймса Хардена с «Филадельфией» о новом контракте

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори выразил оптимизм по поводу того, что сделка с разыгрывающим Джеймсом Харденом, который в настоящее время пребывает в статусе свободного агента, будет заключена в ближайшее время. Об этом у себя в социальных сетях рассказал обозреватель Крис Хайнс.

«Дэрил Мори рассказал, что переговоры с Джеймсом Харденом «всё ещё продолжаются» и находятся на «хорошей стадии». Переговоры проводятся совместными усилиями Хардена, Мори, делового партнёра Хардена Лоренцо Макклауда и Майкла Рубина. Все стороны надеются, что сделка будет заключена в ближайшее время», — написал Хайнс.

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