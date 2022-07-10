Экс-игрок ЦСКА Кайл Хайнс показал, как работает над физической формой. Фото

Бывший игрок московского ЦСКА, 35-летний центровой «Милана» Кайл Хайнс разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото из тренажёрного зала.
Фото: Из личного архива Кайла Хайнса
Фото: Из личного архива Кайла Хайнса
Фото: Из личного архива Кайла Хайнса
Хайнс — четырёхкратный победитель Евролиги. С 2013 по 2020 год Кайл выступал за ЦСКА. В составе красно-синих американец три раза становился чемпионом Евролиги. Ещё один титул Хайнс завоевал с греческим «Олимпиакосом». В июне Кайл подписал новый контракт с «Миланом». К итальянскому клубу Хайнс присоединился в 2020 году, перейдя в него из ЦСКА, и помог ему выйти в «Финал четырёх» впервые с 1992 года. В сезоне-2021/2022 Хайнс был признан лучшим защитником Евролиги. Для американского игрока это уже третья награда в карьере.
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