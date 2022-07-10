Лиллард высказался о Майкле Джордане и Леброне в контексте величайшего игрока в истории
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард ответил на вопрос о величайшем баскетболисте всех времён. По его мнению, таковым является легендарный Майкл Джордан.
«Кто является величайшим из величайших? В моём представлении это Майкл Джордан. Нет никого, кто был бы такой же, как он. Никто так не заводил болельщиков, как это делал Майкл. Кроссовки Air Jordan, раскачивание соперника, полёт — всё это Джордан. Леброн, без сомнения, тоже один из кандидатов, но, как мне кажется, большинство выберет именно Джордана», – сказал Лиллард на странице Dame Nation в «Твиттере».
Леброн Джеймс прощается с мечтой превзойти Майкла Джордана:
Ранее экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему хотел бы провести бой с Джорданом.
Новость по темеХабиб объяснил, почему хотел бы провести бой с Майклом Джорданом
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