«В «Лейкерс» ожидается пополнение до окончания межсезонья

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал о том, что команда планирует усилиться перед окончанием межсезонья.
«Мы ещё не закончили. Нам ещё есть над чем работать», – приводит слова Пелинки журналист Майк Стейн на своём сайте.
Напомним, в межсезонье команду пополнили форварды Трой Браун, Лонни Уокер и Хуан Тоскано-Андерсон, а также два центровых — Дэмиан Джонс и Томас Брайант.
Хуан Тоскано-Андерсон последние три года выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», а в минувшем сезоне стал чемпионом НБА.
Трой Браун провёл предыдущий сезон в «Чикаго Буллз», где набирал в среднем за игру 4,1 очка и совершал 2,4 подбора.
Дэмиан Джонс перешёл в «Лейкерс» из «Сакраменто». Прошлый сезон форвард завершил с показателями 8,1 очка и 4,4 подбора при 18 минутах на площадке в среднем.
Лонни Уокер последние четыре сезона играл в «Сан-Антонио Спёрс». Его статистика в прошедшем сезоне — 12,1 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.
Томас Брайант вернулся в строй зимой 2022-го, пропустив год из-за разрыва крестообразной связки. Центровой провёл 27 матчей в составе «Вашингтона», в которых набирал 7,4 очка и совершал четыре подбора.
Клуб также по-прежнему нацелен на Эрика Гордона («Хьюстон») и Бадди Хилда («Индиана»).
- 10 июля 2022
-
17:22
-
16:25
-
14:54
-
13:38
-
13:02
-
11:59
-
11:06
-
10:04
-
00:56
- 9 июля 2022
-
23:56
-
22:53
-
22:01
-
21:00
-
19:02
-
17:20
-
16:41
-
15:32
-
14:26
-
13:04
-
12:20
-
11:27
-
10:28
-
09:28
-
04:36
-
04:14
-
03:53
-
00:54
- 8 июля 2022
-
23:51
-
22:40
-
21:56
-
20:47
-
19:58
-
18:49
-
17:57
-
16:57