«В «Лейкерс» ожидается пополнение до окончания межсезонья

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал о том, что команда планирует усилиться перед окончанием межсезонья.

«Мы ещё не закончили. Нам ещё есть над чем работать», – приводит слова Пелинки журналист Майк Стейн на своём сайте.

Напомним, в межсезонье команду пополнили форварды Трой Браун, Лонни Уокер и Хуан Тоскано-Андерсон, а также два центровых — Дэмиан Джонс и Томас Брайант.



Хуан Тоскано-Андерсон последние три года выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», а в минувшем сезоне стал чемпионом НБА.



Трой Браун провёл предыдущий сезон в «Чикаго Буллз», где набирал в среднем за игру 4,1 очка и совершал 2,4 подбора.



Дэмиан Джонс перешёл в «Лейкерс» из «Сакраменто». Прошлый сезон форвард завершил с показателями 8,1 очка и 4,4 подбора при 18 минутах на площадке в среднем.



Лонни Уокер последние четыре сезона играл в «Сан-Антонио Спёрс». Его статистика в прошедшем сезоне — 12,1 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.



Томас Брайант вернулся в строй зимой 2022-го, пропустив год из-за разрыва крестообразной связки. Центровой провёл 27 матчей в составе «Вашингтона», в которых набирал 7,4 очка и совершал четыре подбора.

Клуб также по-прежнему нацелен на Эрика Гордона («Хьюстон») и Бадди Хилда («Индиана»).