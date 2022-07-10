Уолл: за последние три года я потерял маму, бабушку и разорвал ахилл

Разыгрывающий Джон Уолл, который недавно подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться за последние три года.

«Не думаю, что многие люди смогли бы вернуться после того, через что я прошёл в последние три года. Потерять маму, бабушку, разорвать ахилл… Это было очень тяжело, но в итоге я оказался здесь и благодарен за эту возможность», — приводит слова Уолла Clutch Points.

У Уолла оставался последний год контракта с «Хьюстоном» на внушительную сумму $ 47,4 млн, однако, чтобы расторгнуть договор, он согласился пойти на снижение зарплаты на $ 6,2 млн.



Напомним, прошлый сезон Джон пропустил из-за травмы, поэтому его контракт не учитывался в потолке зарплат. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,6 очка, совершая 8,7 передачи и 3,1 подбора.