Роб Паркер: Дрэймонд Грин — просто трепло

Журналист Fox Sports Роб Паркер раскритиковал поведение форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина во время беседы со своим коллегой Крисом Бруссардом.
«Дрэймонд — трепло. Это проблема, Крис, ведь ему никто не может дать отпор. Никто не бросает ему вызов. Он много болтает, и это нормально, но это всё слова без смысла. Мы могли бы уделать Дрэймонда Грина за две секунды, Крис. Я совершенно серьёзно.
Через две секунды он опешит, начнёт суетиться, смотреть по сторонам и совсем перестанет попадать мячом в кольцо. Мы можем легко поставить его на место. Так что перестань, Дрэймонд», — приводит слова Паркера Fadeaway World.
Ранее Грин прокомментировал возможный уход Кевина Дюранта из «Бруклина». До этого лидер «Нетс» подал запрос на обмен в другую команду.
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