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Джон Уолл поделился ожиданиями от игры за «Клипперс»

Джон Уолл поделился ожиданиями от игры за «Клипперс»
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Новобранец «Лос-Анджелес Клипперс» Джон Уолл высказался по поводу своего перехода в команду.

«Я просто счастлив, что могу вернуться в баскетбол. Мне нравится конкуренция. Многие люди спрашивают меня: «Ты будешь злишься, если не попадёшь в старт?» Мне всё равно. Я боец, мне просто нужна возможность выйти на площадку.

Мы знаем, насколько талантлив Реджи Джексон. Он многое сделал для этой команды, особенно когда Кавай Леонард и Пол Джордж отсутствовали. Даже когда они были здоровы, он был великолепен. Кто бы ни получил место в старте, это будет здорово», — приводит слова Уолла ESPN.

У Уолла оставался последний год контракта с «Хьюстоном» на внушительную сумму $ 47,4 млн, однако, чтобы расторгнуть договор, он согласился пойти на снижение зарплаты на $ 6,2 млн.

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