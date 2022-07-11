Скотти Пиппен: современные игроки лучше тех, что играли в моё время

Легенда НБА Скотти Пиппен поделился мнением о том, насколько отличается уровень нынешних игроков от тех, что играли в одно время с ним.



«Я бы однозначно сказал, что современные игроки лучше тех, что играли в моё время. Сейчас играть стало намного сложнее, это очевидно. Ритм игры стал существенно выше, при этом нужно быть очень выносливым. Игроки должны постоянно поддерживать высокий темп, но при этом ещё попадать в кольцо, ведь в противном случае вы отправитесь на лавку», — цитирует Пиппена Clutch Points.



Скотти Пиппен провёл 17 сезонов в НБА с 1987 по 2004 год. Экс-форвард является шестикратным чемпионом лиги и дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США. Также Пиппен включён в Зал славы баскетбола.