Дрэймонд Грин прокомментировал переход Гэри Пэйтона II в «Портленд»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о переходе Гэри Пэйтона II в «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Для 29-летнего Гэри Пэйтона II это первый крупный контракт в карьере. За три года в «Блэйзерс» он получит $ 28 млн.
«В первую очередь я бы хотел поздравить Пэйтона. Ты это заслужил. К 29 годам Гэри не переставал постоянно работать. Работа, работа, работа. Мне на самом деле жаль, что он покинул нас, но в то же время я рад, что он получил заслуженные деньги. Несколько дней назад смотрел его страничку в «Википедии», увидел количество переходов… Этот парень не сдаётся.
Я рад, но не тому, что он ушёл. Просто видеть, как Гэри получает то, что заслужил, — потрясающе. Поздравляю, чемпион», — приводит слова Грина NBC Sports.
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