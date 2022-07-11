Центровой ЦСКА Милутинов: однажды хотел бы вернуться в «Олимпиакос»
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Сербский центровой ЦСКА Никола Милутинов признался, что в будущем хотел бы вернуться в «Олимпиакос».
«Я очень люблю Грецию, это мой второй дом. Однажды хотелось бы вернуться сюда и снова сыграть за «Олимпиакос». Контактировал ли я с клубом? Контакт действительно был, но сейчас у меня есть контракт с ЦСКА, однако посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Милутинова SDNA.
Никола Милутинов выступал за «Олимпиакос» с 2015 по 2020 год, после чего перешёл в ЦСКА. В минувшем сезоне серб был признан болельщиками лучшим игроком команды. В 30 матчах Никола набирал 13,6 очка, совершал 10,5 подбора и отдавал 1,9 передачи в среднем за игру.
ЦСКА дошёл до финала Единой лиги ВТБ, где уступил «Зениту» со счётом 3-4.
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