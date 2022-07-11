«Индиана» может объявить о контракте с Эйтоном в ближайшее время
Поделиться
«Индиана Пэйсерс» может официально подписать контракт с центровым «Финикс Санз» Деандре Эйтоном уже 11 июля, сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст.
Напомним, Эйтон является ограниченно свободным агентом. «Финикс» может повторить предложение другого клуба либо отпустить игрока.
Эйтон в этом сезоне набирал в среднем 17,3 очка, делал 10,0 подбора, 1,5 передачи и 0,7 блока за игру.
Ранее агент Эйтона Билл Даффи сообщал, что будущее его клиента в «Финиксе» находится под вопросом. Инсайдеры заявляли, что вероятность обмена баскетболиста в межсезонье крайне высока.
«Финикс Санз» выиграл регулярный чемпионат с показателем 64-18, что стало рекордом клуба, однако уступил «Даллас Маверикс» во втором раунде плей-офф со счётом 3-4.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
19:01
-
17:53
-
16:55
-
15:43
-
15:00
-
13:17
-
11:57
-
11:04
-
09:58
-
09:43
-
04:12
-
00:59
- 10 июля 2022
-
23:47
-
23:02
-
21:39
-
20:59
-
19:14
-
17:22
-
16:25
-
14:54
-
13:38
-
13:02
-
11:59
-
11:06
-
10:04
-
00:56
- 9 июля 2022
-
23:56
-
22:53
-
22:01
-
21:00
-
19:02
-
17:20
-
16:41
-
15:32
-
14:26
Партнерский контент