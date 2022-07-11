«Индиана» может объявить о контракте с Эйтоном в ближайшее время

«Индиана Пэйсерс» может официально подписать контракт с центровым «Финикс Санз» Деандре Эйтоном уже 11 июля, сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст.



Напомним, Эйтон является ограниченно свободным агентом. «Финикс» может повторить предложение другого клуба либо отпустить игрока.



Эйтон в этом сезоне набирал в среднем 17,3 очка, делал 10,0 подбора, 1,5 передачи и 0,7 блока за игру.



Ранее агент Эйтона Билл Даффи сообщал, что будущее его клиента в «Финиксе» находится под вопросом. Инсайдеры заявляли, что вероятность обмена баскетболиста в межсезонье крайне высока.



«Финикс Санз» выиграл регулярный чемпионат с показателем 64-18, что стало рекордом клуба, однако уступил «Даллас Маверикс» во втором раунде плей-офф со счётом 3-4.