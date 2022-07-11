Завод Олега Дерипаски подал в суд на НБА из-за товарного знака «Кливленда»

Курганский автобусный завод (КАВЗ), который входит в «Группу ГАЗ» российского предпринимателя Олега Дерипаски, обратился в суд по интеллектуальным правам с просьбой частично отменить регистрацию товарного знака Cavs, принадлежащего компании, управляющей брендами НБА, сообщает «РИА Новости Спорт».
Истца этот товарный знак интересует для товаров одного класса Международной классификации товаров и услуг — игры и игрушки. По мнению автобусного завода, ответчик в этой сфере бренд не использует.
В настоящий момент иск был оставлен без движения, поскольку истец не приложил к нему актуальную выписку о юридическом статусе ответчика. Устранить все недостатки по иску КАВЗ должен до 10 августа.
Структура НБА зарегистрировала товарный знак Cavs в России ещё в 1995 году. Cavs — сокращённое обозначение клуба «Кливленд Кавальерс».
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