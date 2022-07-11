Сабонис: ждём решения Дюранта, всё может кардинально поменяться

Форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис высказался о возможных приобретениях команды в это межсезонье.



«У нас всё будет в порядке. Нам были нужны снайперы, мы взяли сразу трёх. Думаю, нас ждёт ещё пара-тройка сделок. Ждём, многое может произойти. Ждём решения Кевина Дюранта. Всё может кардинально поменяться», — приводит слова Сабониса BasketNews.



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.



Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.