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Сабонис: ждём решения Дюранта, всё может кардинально поменяться

Сабонис: ждём решения Дюранта, всё может кардинально поменяться
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Форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис высказался о возможных приобретениях команды в это межсезонье.

«У нас всё будет в порядке. Нам были нужны снайперы, мы взяли сразу трёх. Думаю, нас ждёт ещё пара-тройка сделок. Ждём, многое может произойти. Ждём решения Кевина Дюранта. Всё может кардинально поменяться», — приводит слова Сабониса BasketNews.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.

Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

Дюрант запросил обмена из «Бруклина». Это повлияет на НБА и разрушит его новый клуб Дюрант запросил обмена из «Бруклина». Это повлияет на НБА и разрушит его новый клуб
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