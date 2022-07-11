Сабонис: ждём решения Дюранта, всё может кардинально поменяться
Поделиться
Форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис высказался о возможных приобретениях команды в это межсезонье.
«У нас всё будет в порядке. Нам были нужны снайперы, мы взяли сразу трёх. Думаю, нас ждёт ещё пара-тройка сделок. Ждём, многое может произойти. Ждём решения Кевина Дюранта. Всё может кардинально поменяться», — приводит слова Сабониса BasketNews.
Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.
Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.
Комментарии
- 11 июля 2022
-
22:49
-
21:47
-
21:02
-
20:58
-
19:43
-
19:01
-
17:53
-
16:55
-
15:43
-
15:00
-
13:17
-
11:57
-
11:04
-
09:58
-
09:43
-
04:12
-
00:59
- 10 июля 2022
-
23:47
-
23:02
-
21:39
-
20:59
-
19:14
-
17:22
-
16:25
-
14:54
-
13:38
-
13:02
-
11:59
-
11:06
-
10:04
-
00:56
- 9 июля 2022
-
23:56
-
22:53
-
22:01
-
21:00
Партнерский контент