Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич посчитал несправедливым увольнение Пабло Ласо с поста главного тренера «Реала»

Лука Дончич посчитал несправедливым увольнение Пабло Ласо с поста главного тренера «Реала»
Комментарии

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал увольнение Пабло Ласо с поста главного тренера мадридского «Реала».

«Не могу понять, что произошло. Пабло — отличный тренер и отличный человек. Я думаю, что всё должно было быть по-другому.

Считаю ли я его увольнение несправедливым? Да, да, конечно. Есть много людей, которые согласятся со мной после всего, что Пабло сделал для Мадрида за 11 сезонов. Я думаю, что он лучший тренер, который когда-либо был у Мадрида», — приводит слова Дончича Marca.

Ласо был главным тренером «Реала» с 2011 года. За 11 сезонов Пабло выиграл с командой 22 титула. Ласо является рекордсменом клуба по числу игр (860) и побед (659).

10 самых ярких событий минувшей регулярки НБА

Новость по теме
«Реал» допускает ошибку». Гомельский — об увольнении Пабло Ласо
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022