Лука Дончич посчитал несправедливым увольнение Пабло Ласо с поста главного тренера «Реала»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал увольнение Пабло Ласо с поста главного тренера мадридского «Реала».

«Не могу понять, что произошло. Пабло — отличный тренер и отличный человек. Я думаю, что всё должно было быть по-другому.



Считаю ли я его увольнение несправедливым? Да, да, конечно. Есть много людей, которые согласятся со мной после всего, что Пабло сделал для Мадрида за 11 сезонов. Я думаю, что он лучший тренер, который когда-либо был у Мадрида», — приводит слова Дончича Marca.

Ласо был главным тренером «Реала» с 2011 года. За 11 сезонов Пабло выиграл с командой 22 титула. Ласо является рекордсменом клуба по числу игр (860) и побед (659).

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