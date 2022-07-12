Лука Дончич посчитал несправедливым увольнение Пабло Ласо с поста главного тренера «Реала»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал увольнение Пабло Ласо с поста главного тренера мадридского «Реала».
«Не могу понять, что произошло. Пабло — отличный тренер и отличный человек. Я думаю, что всё должно было быть по-другому.
Считаю ли я его увольнение несправедливым? Да, да, конечно. Есть много людей, которые согласятся со мной после всего, что Пабло сделал для Мадрида за 11 сезонов. Я думаю, что он лучший тренер, который когда-либо был у Мадрида», — приводит слова Дончича Marca.
Ласо был главным тренером «Реала» с 2011 года. За 11 сезонов Пабло выиграл с командой 22 титула. Ласо является рекордсменом клуба по числу игр (860) и побед (659).
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