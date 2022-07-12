Лука Дончич: каждый сезон моя цель – выиграть НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал о своей главной цели на каждый сезон.
«Мы рассчитывали на самые большие вершиы в начале сезона. Правда в том, что мы и провели очень хороший сезон. Успех в этом сезоне мотивирует на следующий. Я всегда хочу большего, я хочу выиграть НБА, и я надеюсь, что у меня получится. Каждый сезон моя цель – выиграть НБА», – приводит слова Дончича Marca.
Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич трижды за свои первые четыре сезона в НБА входил в символическую пятёрку. В этом году 23-летний словенец вывел «Маверикс» в финал Западной конференции. На протяжении своей карьеры защитник в среднем набирает за матч 26,4 очка, делает 8,5 подбора и 8 передач, а также показывает вторую среднюю результативность в истории плей-офф НБА – 32,5 очка за матч.
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