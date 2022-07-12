Карри — о возвращении Дюранта в «Уорриорз»: мне нравится наш нынешний состав

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о возможном возвращении в команду Кевина Дюранта, который сейчас выступает за «Бруклин Нетс».
«Слухи и всё, что с ними связано — неотъемлемая часть НБА. Так что нужно просто принимать всё это таким, как есть. Все прекрасно понимают, что всё очень быстро может поменяться, но лично мне нравится наш нынешний состав», — приводит слова Карри NBC Sports Bay Area.
Дюрант с 2016 по 2019 год выступал за «Голден Стэйт», после чего перебрался в «Бруклин Нетс». В составе «Уорриорз» Кевин дважды становился чемпионом НБА.
Этим летом стало известно, что Дюрант запросил у «Бруклина» обмен. Основным претендентом на игрока считается «Майами Хит». Ожидается, что «Нетс» согласятся на сделку по обмену.
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