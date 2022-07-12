Эндрю Уиггинс: меня называли новым Леброном

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс рассказал о том, как в начале карьеры столкнулся с серьёзным давлением из-за завышенных ожиданий.



«Я определённо чувствовал сильное давление, тем более что я родом из Канады. Я знал, что на меня будет смотреть весь город, вся страна. Вся Канада хотела, чтобы я заиграл, чтобы у меня всё получилось. Меня называли новым Леброном Джеймсом и всё в подобном духе. Но нового Леброна никогда не будет. Он единственный в своём роде», — сказал Уиггинс в видео на YouTube-канале Point Forward.



Уиггинс в 2014 году был задрафтован под первым номером в первом раунде «Кливленд Кавальерс», но в результате трёхстороннего обмена отправился в «Миннесоту», где выступал на протяжении шести лет.



В 2020 году Уиггинс стал игроком «Голден Стэйт Уорриорз», а в минувшем сезоне стал чемпионом НБА впервые в карьере.

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