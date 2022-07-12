Шакил О’Нил: никто не обыграет «Миннесоту» в семиматчевой серии

Легендарный центровой Шакил О’Нил высоко оценил работу «Миннесоты Тимбервулвз» в текущее межсезонье.
«Миннесота» выменяла из «Юты» французского центрового Руди Гобера, отправив в «Джаз» Патрика Беверли, Малика Бизли, Леандро Больмаро, Уокера Кесслера и Джарреда Вандербилта. Кроме того, «Юта» получила четыре драфт-пика первого раунда.
«Мне плевать, что вы все говорите. Никто не обыграет «Миннесоту» в серии из семи матчей», — написал О’Нил в социальных сетях.
При этом стоит отметить, что Шакил ранее критиковал Руди Гобера, заявив, что тот не заслуживает денег, которые получает.
В минувшем сезоне «Тимбервулвз» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» в раунде плей-ин, но не прошли дальше первого круга плей-офф. «Миннесота» уступила «Мемфису» со счётом 2-4.
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