«Зенит» объявил об уходе американца Эрика Бакнера

Американский центровой Эрик Бакнер покидает «Зенит». Об этом клуб из Санкт-Петербурга сообщает на своём официальном сайте.



Срок контракта Бакнера истёк по окончании сезона, и стороны решили не подписывать новое соглашение.



32-летний баскетболист перешёл в «Зенит» в апреле 2022 года из южнокорейского «Ульсан Моби Фобис». До конца сезона Бакнер успел принять участие в 12 матчах Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем два очка и совершал 1,3 подбора за восемь минут на площадке.



В минувшем сезоне «Зенит» впервые в клубной истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии был обыгран московский ЦСКА со счётом 4-3. При этом по ходу серии «Зенит» уступал со счётом 1-3.



Клуб пожелал Бакнеру успехов в дальнейшей карьере и поблагодарил за время, проведённое в команде.