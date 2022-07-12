Лидер «Анадолу Эфес»: всё ещё мечтаю об НБА

Защитник турецкого «Анадолу Эфес» Василие Мицич рассказал о своих планах на текущее межсезонье.



Права на Мицича в НБА принадлежат «Оклахома-Сити Тандер», но руководство клуба не планирует приглашать 28-летнего серба.



«Я всё ещё думаю, всё ещё мечтаю о переходе в НБА. В этом сезоне я готов к переезду как никогда. Разумеется, для осуществления этого варианта нужно, чтобы сложились обстоятельства. Но я хочу отметить, что меня всё устраивает. Если не получится с НБА, я буду рад остаться в «Эфесе», — цитирует Мицича BasketNews.



В минувшем сезоне «Анадолу Эфес» во второй раз подряд стал чемпионом Евролиги, обыграв в финале «Реал» со счётом 58:57. Василие Мицич был признан самым ценным игроком «Финала четырёх».