Источник: «Уорриорз» могут обменять Уиггинса после продления контракта

«Голден Стэйт Уорриорз» рассматривает возможность обмена форварда Эндрю Уиггинса после того, как подпишет с ним новый контракт.



Журналист Шон Девени со ссылкой на функционера одного из клубов НБА сообщает, что руководство «Уорриорз» планирует обсудить новый контракт с Уиггинсом, возможно, даже заключат сделку, но потом постараются включить игрока в обмен.



Сообщалось, что этим летом «Голден Стэйт» проведёт переговоры с Уиггинсом. Форвард претендует на максимальный контракт и рассчитывает получить соглашение на 3-4 года с зарплатой в размере $ 37 млн.



Напомним, сезон-2022/2023 станет для Уиггинса последним по контракту новичка, который Эндрю продлевал ещё в 2017 году в «Миннесоте». Сам Уиггинс хочет определиться с новым соглашением до того, как перейдёт в статус свободного агента.

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