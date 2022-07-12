Бэйлесс: лучшая версия Леброна — 2015 год, в первом сезоне после возвращения в «Кавальерс»
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Телеведущий Скип Бэйлесс рассказал, какой этап карьеры форварда Леброна Джеймса он считает лучшим.
«На мой взгляд, лучшая версия Леброна была в 2015 году, в первом сезоне после того, как он вернулся в «Кливленд Кавальерс». Финальная серия против «Голден Стэйт Уорриорз». Никогда мне не доводилось видеть что-то подобное его выступлению», — написал Бэйлесс в одной из социальных сетей.
В 2015 году Леброн Джеймс стал первым игроком в истории финалов НБА, который лидировал в обеих командах по очкам, подборам и передачам. Форвард набирал 35,8 очка, совершал 13,3 подбора и отдавал 8,8 передачи в среднем за матч.
Тем не менее «Кливленд» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии со счётом 2-4.
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