Бэйлесс: лучшая версия Леброна — 2015 год, в первом сезоне после возвращения в «Кавальерс»

Телеведущий Скип Бэйлесс рассказал, какой этап карьеры форварда Леброна Джеймса он считает лучшим.



«На мой взгляд, лучшая версия Леброна была в 2015 году, в первом сезоне после того, как он вернулся в «Кливленд Кавальерс». Финальная серия против «Голден Стэйт Уорриорз». Никогда мне не доводилось видеть что-то подобное его выступлению», — написал Бэйлесс в одной из социальных сетей.



В 2015 году Леброн Джеймс стал первым игроком в истории финалов НБА, который лидировал в обеих командах по очкам, подборам и передачам. Форвард набирал 35,8 очка, совершал 13,3 подбора и отдавал 8,8 передачи в среднем за матч.



Тем не менее «Кливленд» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии со счётом 2-4.

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