«Кто ты такой?» Грин эмоционально отреагировал на слова ведущего о Дюранте

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин эмоционально высказался о словах ведущего в адрес звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. Не так давно Дюрант запросил обмен из команды.
«Только что посмотрел, как ведущий Sportscenter вместе с Ником Фределлом обсуждал, что Кевин Дюрант хочет обмена, и при этом он назвал его эмоциональным. Кто ты такой, чтобы называть кого-то эмоциональным? Что позволяет тебе чувствовать себя так комфортно? Компьютеры слишком облегчают вам работу», — написал Грин в своих социальных сетях.
Напомним, Дюрант в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых в среднем набирал 29,9 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 6,4 передачи.
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