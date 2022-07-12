«Валенсия» намерена перебить предложение «Панатинаикоса» по защитнику ЦСКА Григонису

Испанский клуб «Валенсия» сделал улучшенное предложение атакующему защитнику московского ЦСКА Марюсу Григонису. Об этом информирует издание Encestando.



По сведениям источника, руководство «Валенсии» попытается перебить предложение, которое ранее литовцу сделал греческий «Панатинаикос». Отметим, что испанский клуб и ранее проявлял интерес к Григонису. Разговоры о возможном переходе Марюса в «Валенсию» ходили в марте и апреле этого года.



Григонис стал игроком ЦСКА летом 2021 года, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся. ЦСКА по итогам минувшего сезона дошёл до финала Единой лиги ВТБ, где уступил «Зениту» — 3-4.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: