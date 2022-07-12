«Я шокирован, как они могут свободно менять команды». Пиппен — о запросе Дюрантом обмена

Легенда НБА Скотти Пиппен высказался о возможном уходе звёздного форварда Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс». Ранее сообщалось, что Кевин запросил у руководства команды обмен.



«Так сейчас устроена игра. Нынешние баскетболисты сами контролируют свою судьбу. Признаться, я на самом деле шокирован, как они могут так свободно менять команды. Это то, что владельцы клубов делали с игроками на протяжении многих лет, и это причиняло нам боль. Так что я не вижу ничего плохого в действиях Дюранта. Это отличное решение для него. Сейчас можно переходить столько раз, сколько хочется», – сказал Пиппен в эфире SiriusXM NBA Radio.

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